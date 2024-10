Alessandro Basciano a Verissimo, i dubbi dei telespettatori: ‘Cosa ha fatto al viso’

Ma cosa ha fatto al viso Alessandro Basciano? L’ex gieffino è stato ospite della puntata del 19 ottobre di Verissimo durante la quale è tornato a parlare del suo rapporto con Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano sul rapporto con Sophie Codegoni: ‘Non posso dire che non provo nulla per lei’

Il dj genovese ha riferito che il rapporto con la mamma della figlia è altalenante e che ancora prova un sentimento importante per lei. “Se ho sentimenti per lei? Potrebbe essere. L’amore ha mille sfaccettature, anche se il rapporto è cambiato. Se sono innamorato o no di Sophie? Sarei ipocrita a dire di no, non posso dire che non provo nulla per lei. A Parigi eravamo insieme” – ha precisato sottolineando che però ora il focus è su se stesso. “Potrà succedere quando tornerò a stare meglio”. Non ha nascosto il fastidio per i rumors su un possibile flirt tra Sophie e Aron Piper. “C’eravamo lasciati da poco ed è normale che ci sia un po’ di gelosia”.

I telespettatori ipotizzano ritocchini al viso

Ma a far discutere è stato soprattutto il volto di Alessandro Basciano, parso diverso rispetto alle precedenti uscite dell’ex tentatore. Sul web si sono scatenate una serie di ipotesi. C’è chi ha sostenuto che fatto ricorso a qualche punturina mentre altri hanno parlato di ‘filler’, ‘botox’ e anche di femminilizzazione del viso fino a ricordare quando Gabriel Garko si presentò in trasmissione con il viso gonfio sottolineando che erano gli effetti dell’utilizzo del cortisone per problemi di salute. Per ora il diretto interessato non è intervenuto sulla questione per risolvere l’arcano.