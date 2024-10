Sophie Codegoni a Verissimo: ‘Il grande spavento per Celine Blue’, la verità su Aròn Piper

“Abbiamo trovato un equilibrio da genitori che si rispettano per la serenità della nostra bimba”. Sophie Codegoni è tornata a Verissimo ad un anno di distanza dall’annuncio della fine della relazione con Alessandro Basciano. “É il papà della mia bambina, è una persona importante. Non siamo più una coppia ma siamo due genitori che si vogliono bene” – ha spiegato l’ex Bonas di Avanti un altro nel corso della puntata del 5 ottobre.

Sophie Codegoni ha raccontato a Verissimo la grande paura per la figlia: ‘Ora sta bene’

Al di là dei tanti rumors su presunti flirt Sophie Codegoni ora è concentrata esclusivamente sulla figlia, Celine Blue, che ha compiuto un anno a maggio. Durante il soggiorno a Parigi per lavoro la 23enne ha vissuto un grande spavento. “Uno spavento mai provato perché ero lontana e non avevo sotto controllo la situazione. Ad oggi sono estremamente tranquilla nel parlarne perché Celine sta benissimo. Sono episodi che accadono. Mi sono spaventata perché non conosciamo queste convulsioni febbrili” – ha spiegato l’ex gieffina.

‘Conosco Aròn Piper ma è stato detto molto di più’

“Ad oggi è una situazione la sappiamo gestire. Ci siamo tutti preoccupati. Io, Ale e la mia mamma siamo stati uniti e ad oggi siamo una famiglia unita. Non è stato un bel momento ma adesso sta bene. É sempre lì, pazza scatenata che spacca tutta la casa” – ha chiosato Sophie Codegoni che a Verissimo ha confermato di aver conosciuto Aròn Piper. “É una persona che conosco ma è stato detto molto di più. É una persona carina e molto a modo ma non so altro” – ha chiosato smentendo una love story con l’attore e cantante spagnolo.