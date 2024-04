Amici, Gaia De Martino si infortuna e scoppia in lacrime: ‘Devi ritirarti’, Todaro trova una soluzione

“Speravo potessi aver capito così mi risultava meno faticoso”. Maria De Filippi ha convocato la ballerina Gaia De Martino e gli altri allievi di Amici sugli spalti per un’importante comunicazione nel corso del day time di mercoledì 10 aprile. “Cosa è successo, no Maria non ne lo dire”.

Maria De Filippi comunica a Gaia l’esito di un controllo medico: ‘Devi restare ferma tre settimane, non puoi gareggiare’

Nei giorni scorsi la napoletana ha fatto una visita per un problema fisico. “Purtroppo devi stare ferma tre settimane e questo responso non è compatibile con una gara. Non c’è nessuna operazione da fare. Mi dispiace, ma questo può accadere nella vita di una ballerina”. Gaia è scoppiata a piangere con la conduttrice di Amici che ha provato a consolarla. “Questo programma ci sarà anche l’anno prossimo e tu sarai un’allieva di Amici” – ha aggiunto Maria De Filippi.

Tra le lacrime Gaia De Martino ha chiesto se poteva restare ancora in casetta. “Non ti posso far ballare in ogni caso. Non sei eliminata ma ritirata” – ha spiegato la conduttrice. “Al massimo puoi aiutare a fare le pulizia visto che sei quella che ne fa di più” – ha aggiunto scherzosamente con l’allieva ballerina che ha ribattuto di essere pronta anche a fare quello pur di restare. “Almeno posso festeggiare il compleanno con loro”. In lacrime anche i compagni. “Gaia non se lo meritava, non ci posso credere”.

La soluzione di Raimondo Todaro: ‘Gareggerà un’altra allieva ballerina al posto tuo fino a quando non ti riprenderai’

Successivamente sono stati informati del ritiro della napoletana anche i professori Raimondo Todaro e Anna Pettinelli che l’hanno raggiunta. “Ho pensato ad una soluzione. Una cosa che è stata fatta già tempo fa ad Amici. Trovare una ragazza che balli al posto tuo… Se questa allieva resta in gara appena superi l’infortunio rientri tu. É una procura in tutto e per tutto. É sempre meglio di andare a casa domani mattina, almeno così hai una speranza”. Gaia De Martino ha accettato la soluzione ed ha deciso di restare nella speranza che la sostituta vada avanti. “Comunque darei il tuo contributo alla squadra”.