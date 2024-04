Chi sono le 3 vittime dell’esplosione di Suviana, Vincenzo Franchina si era sposato un anno fa

Le tre vittime identificate in seguito alla tragica esplosione avvenuta martedì 9 aprile alla centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino bolognese hanno tra i 35 e i 73 anni.

Si tratta di Pavel Petronel Tanase, nato in Romania e residente a Settimo Torinese, in provincia di Torino, di 45 anni, Mario Pisano nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), 73 anni e Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra, in provincia di Messina.

Un amico, Emanuele, ha ricordato a La Presse Vincenzo Franchina. “Vincenzo era un bravissimo ragazzo, un anno fa aveva preso la sua valigia e aveva lasciato la sua Sicilia perché voleva lavorare. Faceva l’elettricista e per le vacanze tornava sempre nel suo paese. Si era sposato a maggio di un anno fa e aveva una bambina di due anni che ora è rimasta senza il suo papà”.

Mario Pisani, 74 anni, ex ingegnere Enel Green Power. Era in pensione ma operava come consulente. Erano tutti in trasferta per eseguire lavori di manutenzione della grande centrale sull’Appennino Bolognese.

Intanto con il trascorrere delle ore diminuiscono le speranze di trovare in vita i 4 dispersi che hanno rispettivamente 37, 57, 59 e 69 anni. “Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea” – ha detto Luca Cari, dirigente comunicazione dei Vigili del fuoco, parlando dell’intervento in corso da ieri pomeriggio alla centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi al lago di Suviana.