Omicidio Willy, Mario Pincarelli si sposa: 28enne si è innamorata di lui dopo averlo visto in tv

Si è innamorato di lui ed è pronto a sposarlo dopo averlo visto in tv. Non si tratta di un personaggio della tv o della spettacolo ma di Mario Pincarelli condannato in secondo grado a 21 anni per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi (24 anni) e Francesco Belleggia (23 anni).

É stata già fissata la data del matrimonio del 26enne di Artena che convolerà a nozze il 16 aprile nel carcere di Civitavecchia. La futura moglie di Mario Pincarelli è una 28enne residente in un comune a nord di Roma. Il colpo di fulmine sarebbe scattato nel vederlo al telegiornale e nelle trasmissione di approfondimento dedicate al delitto di Willy. Una relazione nata sulle immagini viste sul piccolo schermo e con i due giovani che arriveranno a pronunciare il fatidico sì dopo essersi visti soltanto una volta in aula durante un’udienza del processo come precisato dall’Agenzia Nova.

Non mancano le polemiche con la criminologa Roberta Bruzzone che ha espresso le proprie perplessità durante la trasmissione Ore 14. “Mi piacerebbe parlare con lei. Alla base di una decisione simile potrebbe esserci una personalità vulnerabile ma sarebbe anche da comprendere il contesto. Non è la prima volta che una donna si innamora di una persona che ha una storia del genere. Basti pensare ad Angelo Izzo”.

Nel frattempo Francesco Belleggia è stato raggiunto la mattina di mercoledì 10 aprile dai carabinieri nella sua abitazione di Artena dove era ai domiciliari da 3 anni e mezzo ed è stato accompagnato in carcere a Velletri dopo che la condanna della corte di Cassazione a 23 anni è diventata esecutiva. “Spera di poter continuare a studiare” – ha riferito il legale difensore di Belleggia.