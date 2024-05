Andrea Dipré ricoverato per overdose: interviene La Diva del Tubo e spunta un video

Nuovo capitolo del caso Andrea Dipré dopo le discordanti voci su un ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento per overdose. “La situazione è critica”. La notizia è stata diffusa dall’account Videotecadipreista ma su quanto accaduto all’ex avvocato finito più volte alla ribalta per i contenuti dei suoi video.

La Diva del Tubo sul ricovero di Andrea Dipré: ‘Il Il cog…ne sta benissimo’

Un amico giornalista del critico d’arte ha confermato la notizia. Dall’ospedale hanno smentito il ricovero nel reparto di rianimazione per overdose. A 24 ore di distanza è intervenuta La Diva del Tubo, nome d’arte di Alisha Griffanti, che ha realizzato alcuni video con Andrea Diprè. “Io mi chiedo che problemi ha la stampa italiana? É perché sono capre e non verificano le notizie o perché per guadagnare due spicci si abbassano a scrivere notizie non vere diffuse da gente che sarebbe capace di tutto per 15′ minuti di popolarità” – ha spiegato la performer.

Il post de La Diva del Tubo

Sul web controverso video dell’ex avvocato che sviene in un bar

“Il cog…ne sta benissimo e se avete qualche dubbio vi basta vedere il video di Social Boom in cui fine di svenire per poi diffondere la falsa notizia della terapia intensiva” – ha chiosato La Diva del Tubo. Nel video condiviso su YouTube si vede Andrea Diprè nel bagno di un bar con della polvere bianca sulla tavoletta del wc. Sentendo strani rumori una dipendente è andata a controllare ma appena si allontana il critico d’arte perde i sensi ma la situazione resta piuttosto controversa.