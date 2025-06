Scontro Al Bano – Romina Power sul concerto in Russia: ‘Coltellata mediatica dalla madre dei miei figli’

Al Bano e Romina Power

Al Bano canta in Russia, Romina Power si dissocia: ‘Scelta inopportuna’

È scontro a distanza tra Al Bano e Romina Power. L’ex coppia d’oro della musica italiana è tornata al centro del dibattito dopo il concerto che Al Bano ha tenuto a San Pietroburgo, nell’ambito del Forum Economico Internazionale. Romina, con una storia su Instagram, ha preso le distanze: “Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non era né il luogo né il momento”.

La reazione di Al Bano non si è fatta attendere. In un’intervista telefonica ha definito le parole della ex moglie “una coltellata mediatica”. Ha aggiunto: “ mediatica. “Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettata. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto. Non mi risulta che lei sia stata invitata, quindi da cosa si dissocia? Io sono andato come messaggero di pace”.

Al Bano ha ricordato i suoi trascorsi con la Russia, affermando di conoscere Vladimir Putin dal 1986: “È il più occidentale dei russi. Ma non mi faccia parlare di politica. Lei non era lì, cosa ne sa di quello che è succedendo di fronte all’Ermitage a San Pietroburgo?” – ha tagliato corto. Tuttavia, due anni fa aveva dichiarato di non voler tornare in Russia “finché non finisce questo periodo nero”.

Una scelta che divide

La partecipazione al concerto ha suscitato polemiche in Italia. Romina Power ha sottolineato l’inopportunità della scelta in un momento di guerra e tensioni internazionali. Al Bano, invece, difende la sua presenza: “C’erano 600mila persone, io porto un messaggio di pace con la musica. Felicità è un inno che supera le barriere”.

Cachet e polemiche

Il cantante ha anche ammesso di aver ricevuto un compenso per l’esibizione, ma ha precisato: “Il 50% lo prende lo Stato italiano. Dov’è l’errore?”. Non si è pentito della scelta e ha ribadito che ci tornerebbe “domani mattina” – ha sottolineato. “Sia in tempo di pace che di guerra c’è sempre bisogno della vitamina ‘F’ di ‘Felicità’e i russi che erano davanti a me l’hanno gradita”.

Una frattura che dura

Il rapporto tra i due ex coniugi è segnato da anni di tensioni e frecciate reciproche. Al Bano ha ricordato: “Lei se n’è andata in America, ha rotto una famiglia e un duo straordinario. Adesso che è tornata in Puglia, perché spara queste bordate?”.

Il dibattito continua, e dietro la polemica artistica si intravede una ferita personale mai davvero rimarginata. Il pubblico si divide tra chi difende la libertà artistica e chi contesta la tempistica e il contesto della performance.