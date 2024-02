Angelina Mango perde custodia del premio di Sanremo e lancia un appello: video

Angelina Mango ha perso la custodia della statuetta d’oro del leone di Sanremo e del festival e ora lancia un appello sui social per aiutarla a ritrovarla.

Angelina Mango su Instagram Stories: ‘Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del Festival di Sanremo’

“Ho un appello da fare: stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del Festival di Sanremo. Qualcuno ce l’avrà…” – così la vincitrice di Sanremo 2024 in una Stories su Instagram, rivela di aver perso la custodia della statuetta conquistata nella kermesse canora, confessando di portarla con sé in un sacchetto di carta. Lo inquadra nel suo video e commenta: “Io vado in giro così, non è fattibile…”.

Angelina Mango (16ª donna italiana a partecipare all’evento musicale) rappresenterà l’Italia al 68° Eurovision Song Contest che si svolgerà alla Malmö Arena dal 7 all’11 maggio. La recente vincitrice del Festival della Canzone Italiana, con il brano “La noia”, inizia così il suo percorso di avvicinamento verso la città svedese che ospiterà, di diritto, la prossima edizione in seguito alla vittoria di Loreen in quella precedente. Anche quest’anno la Rai seguirà l’evento non sportivo più visto al mondo.