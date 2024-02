Asolo, accusa malore dopo colazione: muore 18enne, la mamma ricoverata in ospedale

Tragedia ad Asolo, in provincia di Treviso, dove un diciottenne ha perso la vita in seguito ad un improvviso malore accusato mentre si trovava a casa del compagno della madre. Intorno alle 12:00 di lunedì 12 febbraio Hadel Alvarez Hernandez, di origini domenicane, si è sentito male quando si trovava in cucina. Da non molto il giovane aveva fatto colazione.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con i sanitari e il medico di Pedemontana Emergenza Odv che hanno trovato il ragazzo in arresto cardiaco. Per 25 minuti hanno tentato disperatamente di rianimarlo fin quando non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso di Hadel tra la disperazione dei congiunti.

Sul posto era arrivato anche l’elisoccorso Leone 1 nella speranza di trasportare in breve tempo il 18enne in ospedale. Ricovero che si è reso necessario per la madre che ha accusato un malore appena le è stato comunicato il decesso del figlio. “Siamo sconcertati e affranti dal dolore per la perdita di un altro nostro allievo, dopo quello che nei giorni scorsi ha coinvolto in un incidente stradale Thimoty Dal Bello” – ha detto il direttore del Cfp di Fonte, Andrea Mangano.