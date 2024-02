Strage Altavilla Milicia, i compagni di Kevin: ‘Scriveva che i demoni avrebbero ucciso la famiglia’

Ad alcuni compagni del liceo artistico Renato Guttuso Kevin Barreca, assassinato dal padre ad Altavilla Milicia insieme al fratellino e alla madre, aveva mandato messaggi inquietanti.

I compagni di scuola di Kevin Barreca: ‘Scriveva che il fratellino di 5 anni gli diceva che c’erano i demoni in casa’

Uno degli alunni ha riferito l’ultimo ricevuto il 4 febbraio, pochi giorni prima del delitto che i carabinieri del reparto operativo di Palermo stanno ancora cercando di ricostruire. “Kevin scriveva che il suo fratellino di cinque anni gli diceva che c’erano i demoni in casa. Demoni che avrebbero ucciso e distrutto la loro famiglia. Mi aveva anche detto che erano entrate in casa due persone che , se non sbaglio, venivano chiamate fratelli di Dio” – ha raccontato il compagno di scuola del 16enne ucciso ad Altavilla Milicia.

Al ritorno in classe al Liceo Artistico Renato Guttuso a Bagheria i compagni hanno deposto un mazzo di fiori sul banco di Kevin. Sul biglietto i suoi compagni di classe, la 5 C, hanno scritto: “Un compagno che muore è un banco vuoto che chiede aiuto. Ci hai lasciato un vuoto che non si potrà mai colmare. La cosa che fa più male è che ti ha” tradito chi avrebbe dovuto proteggerti. Papà è chi ti ama, ti ascolta, ti supporta, non chi ti picchia e infrange i tuoi sogni. L’amore è ben altro di questo” – hanno rimarcato nella missiva.

I compagni hanno deposto un mazzo di fiori sul banco di Kevin

“Eri un ragazzo in gamba, intelligente e con tanta voglia di fare . Siamo sicuri che nella vita avresti potuto fare molto ma ti hanno strappato le ali. Ciao Kevin , qui ti adoravamo e ti adoriamo tuti. Ci mancherai. Vola più in alto che puoi con la tua mamma e il tuo fratello. Guida tua sorella e proteggila”.