Geolier, la reazione del Rione Gescal all’annuncio di Amadeus e le prime parole del rapper (VIDEO)

Delusione al Rione Gescal di Napoli per la mancata vittoria di Geolier al festival di Sanremo 2024. Fin dalla esibizione del giovane rapper del quartiere Miano, poco dopo la mezzanotte, gli amici della star del rap, piazzatosi al secondo posto dopo Angelina Mango, hanno sfidato la scaramanzia, dando il via ad una festa che ha tenuto fede allo slogan che ha campeggiato striscioni esposti in questi ultimi giorni: “Per noi già hai vinto”.

Lacrime e fuochi d’artificio al Gescal dopo la mancata vittoria a Sanremo 2024

Al momento del verdetto tutti con gli smartphone davanti alla tv nella speranza di immortalare il trionfo di Geolier. Quando Amadeus ha pronunciato il nome di Angelina Mango in molti hanno esclamato “un nooooo” di delusione. Altri hanno comunque applaudito e c’è chi non ha trattenuto le lacrime per non aver visto trionfare un figlio del quartiere Gescal al Festival della canzone italiana.

#Sanremo2024, la tanto attesa vittoria non è arrivata: nel rione Gescal, a Secondigliano, quartiere d'origine di Geolier, i fan accolgono con delusione il secondo posto del rapper pic.twitter.com/66JMqOeYE6 — Fanpage.it (@fanpage) February 11, 2024

Una frase riportata anche sulla torta offerta ai presenti alla festa ben prima della proclamazione del vincitore. Amici e fan del cantante ora attendono il ritorno a Napoli del loro beniamino: “Sarà festa comunque” – avevano riferito ed infatti sono partiti i fuochi d’artificio per celebrare il rapper secondo e vincitore della serata delle cover di Sanremo 2024.

Geolier su Stories: ‘É stato bello, abbiamo appreso tante cose’

E la prima reazione di Emanuele Palumbo, in arte Geolier? Prima un selfie sorridente e poi una Stories di ringraziamento per il sostegno. “Grazie mille a tutti quanti. É stato tutto bello, abbiamo appreso tante cose… Ora devo tornare solo a Napoli”.