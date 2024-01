Anna Falchi, flirt con il vice di Salvini: paparazzata al… bacio (FOTO)

È nata una nuova coppia. La conduttrice Anna Falchi, 51 anni, è “finita fra le braccia” di Andrea Crippa, 37, vicesegretario della Lega di Matteo Salvini.

Anna Falchi esce allo scoperto con Andrea Crippa, paparazzati in auto mentre si baciano da Diva e donna

A rivelarlo è il settimanale Diva e donna (Cairo Editore) in edicola mercoledì 31 gennaio che pubblica in esclusiva le immagini di un bacio fra i due in auto, a Roma, dopo una serata insieme. Falchi e Crippa, numero due della Lega, hanno anche partecipato in coppia allo spettacolo teatrale di Teo Mammucari, sempre nella Capitale.

Lei – che di recente si è dichiarata single – in passato è stata legata ad Andrea Ruggieri, ex deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa, e di recente ha concluso la sua storia d’amore con Walter Rodinò, esperto di comunicazione. Dall’altra parte Andrea Crippa ha chiuso la sua relazione con una donna di origine salentina. Tra i due ci sono 14 anni di differenza.