‘La frisella di Belen’, Tiberio Timperi ride fino alle lacrime: imbarazzo a Uno Mattina Estate (VIDEO)

É scoppiato a ridere fino alle lacrime mentre il giornalista Domenico Marocchi accennava ad una polemica social della scorsa estate con Belen Rodriguez nel mirino.

Marocchi ricorda che Belen fu contestata per alcune foto di pane, pomodoro e tonno presentate come frisella pugliese

Nel corso della puntata del 9 agosto di Uno Mattina Estate Tiberio Timperi è stato protagonista di un esilarante siparietto per aver probabilmente equivocato un’affermazione di Marocchi. Quest’ultimo ha spiegato che la show girl aveva acceso un dibattito sul web dopo aver pubblicato alcuni scatti di una fetta di pane con tonno e pomodoro chiamandolo come piatto tipico pugliese, diffuso anche in Campania e in Calabria. Appena il giornalista ha fatto cenno a “La frisella di Belen” Tiberio Timperi è scoppiato a ridere senza fermarsi probabilmente pensando ad un doppio senso.

Tiberio Timperi ride fino alle lacrime quando il giornalista fa riferimento a “La frisella di Belen’

Domenico Marocchi ha provato a riprendere il racconto ma davanti all’inquadratura del conduttore di Uno Mattina Estate in lacrime ha sorriso e non è riuscito ad andare avanti. “Però se mi inquadrate Timperi”. L’anno scorso Belen finì nel mirino del web per aver definito piatto tipico pugliese le due fette di pane con pomodoro e tonno. “Ma che ne sai delle frisedde” – scrissero alcuni utenti sottolineando che quelle mostrate da Belen erano “friselle cinesi”.