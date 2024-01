Uomini e Donne: Roberta e Alessandro spiazzano tutti e lasciano, la decisione di Ida su Mario

Colpo di scena per Roberta Di Padua durante la registrazione del 31 gennaio di Uomini e Donne. Dopo aver chiuso la conoscenza con Alessandro Vicinanza ed essersi assentata dal dating per alcune settimane la dama ha lasciato il programma in dolce compagnia.

Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni Alessandro si è riavvicinato a Roberta sottolineando che prova interesse solo per lei. Per provare a convincerla, il salernitano ha deciso di non conoscere altre donne che erano venute in trasmissione per lui ed ha manifestato l’intenzione di darle l’esclusiva. Nonostante ciò la dama di Cassino aveva manifestato perplessità sottolineando che non si fida di lui.

A distanza di poche ore, nel corso della registrazione del 31 gennaio di Uomini e Donne, si sono ritrovati nuovamente al centro dello studio con Di Padua che ha deciso di ballare con Alessandro. Vista la complicità e gli abbracci, Gianni Sperti li ha spronati a proseguire la conoscenza lontana dagli studi del dating show. Si sono baciati ed hanno lasciato il programma.

Ida Platano elimina Mario Cusitore dopo le segnalazioni

Roberta Di Padua in passato aveva lasciato Uomini e Donne con Riccardo Guarnieri ma la frequentazione lontano dai teleschermi non era finita nel migliore dei modi. Stesso discorso per Alessandro che era uscito dal dating con Ida Platano. Quest’ultima ha deciso inaspettatamente di eliminare Mario Cusitore dopo la segnalazione della chat con Emy Buono, ex di Denis Dosio.

Il corteggiatore ha provato a spiegare ma la tronista ha deciso di chiudere perché non le crede più dopo le numerose segnalazioni ricevute. Tra l’altro uno dei cavalieri in studio ha riferito che si era tatuato il nome anche della precedente partner.