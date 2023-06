Scontro Timperi – Ippoliti, il Codacons chiede sospensione conduttore Uno Mattina in famiglia (VIDEO)

Si muove anche il Codacons sulla lite tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti nel corso della puntata di domenica 11 giugno di Uno Mattina in famiglia.

Il presidente del Codacons: ‘Da Timperi è arrivato un esempio di cattiva televisione’

“Da Timperi è arrivato un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò, dopo una denuncia del Codacons, ad una sanzione da 25mila euro nei confronti della rete” – ha affermato il presidente del Codacons Carlo Rienzi nell’evidenziare alcune espressioni utilizzate dal conduttore come “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo”.

“Chiediamo l’intervento di AgCom e Commissione di vigilanza Rai, affinché sospendano il conduttore da Uno Mattina in famiglia e adottino i dovuti provvedimenti sanzionatori” – ha chiosato il massimo esponente del Codacons.

Gianni Ippoliti ha interrotto la rassegna stampa e ha lasciato lo studio, dopo aver notato che il conduttore sbuffava durante la sua rubrica. “Tiberio dimmi, vedo che sbuffi” – ha chiesto Ippoliti a Timperi . “No no, niente, parliamo dopo, facciamo i conti dopo…” – la replica del conduttore con Ippoliti che, con fare ironico, si è avvicinato allora al conduttore: “Parliamone subito, siamo in diretta, è bello così. Stavolta non mi muovo, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire…”.

Tiberio Timperi sbuffa, Gianni Ippoliti interrompe la rassegna stampa

“Ma non ci penso proprio” – ha ribattuto replicato Timperi . “E poi finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci” – il 73enne umorista romano mentre Monica Setta e Ingrid Muccitelli cercavano di trattenerlo. “E allora che dobbiamo fare?” – ha chiesto Timperi . “Continuate a sbuffare”, ha affermato con una punta di sarcasmo Ippoliti con la regia che ha staccato sulle note di Stranger Things.