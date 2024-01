Pole dance, l’open day della Ginnastica Salerno con coach Michela Pisapia: orari e dettagli

Elasticità, eleganza, resistenza, doti atletiche per dar vita ad evoluzioni da brividi su un palo verticale. La pole dance appassiona sempre più il gentil sesso e non solo. Per chi vuol cimentarsi in questa forma di performance art e sport c’è una nuova opportunità a Salerno.

La Ginnastica Salerno ha organizzato un open day di Pole Dance Gym nella giornata di venerdì 2 febbraio dalle 19:00 alle 20:30. Non ci sono limiti di età per prendere parte al corso che sarà tenuto dal coach Michela Pisapia al Pala Di Cerbo in via Generale Clark 103. “Il nostro corso di Pole Dance è strutturato per adattarsi a diversi livelli di abilità, consentendo ai partecipanti di progredire gradualmente.

L’aspetto fisico è solo una parte della pratica; la pole dance può anche promuovere la fiducia in se stessi, l’espressione artistica e il senso di comunità tra gli appassionati. Esplora la tua forza, grazia e creatività in modo divertente e stimolante” – ha riferito l’istruttrice.

Michela Pisapia

Pole Dance, Michela Pisapia coach dei corsi della Ginnastica Salerno: ‘Può far crescere la fiducia in se stessi’

Il corso di pole dance organizzato dalla Ginnastica Salerno si terranno il lunedì e il venerdì dalle 19:00 alle 20:30 al Pala Di Cerbo. Per ulteriori informazioni è possibile inviare un’email a [email protected] o in alternativa un messaggio al contatto WhatsApp 347 1639095.