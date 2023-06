Antonino Spinalbese pubblica uno scatto con Carolina Stramare: l’avrebbe rimossa per gli insulti

Questa volta ci ha pensato Antonino Spinalbese a confermare indirettamente i rumors sulla svolta sentimentale dopo i baci al GF Vip con Ginevra Lamborghini per una love story che non è mai decollata.

Antonino Spinalbese, i rumors su Carolina Stramare dopo il bacio a Ginevra Lamborghini

Da tempo si parla di un suo flirt con Carolina Stramare, Miss Italia 2019. La coppia era stata paparazzata da Whoopse lo scorso marzo in compagnia della modella che ha partecipato a Pechino Express con Barbara Prezia (le Mediterranee). I diretti interessati non avevano né confermato né smentito la notizia mentre i gintonic, la fandom dell’hair stylist e Ginevra, sognavano un lieto epilogo tra gli ex gieffini.

Uno sviluppo che non c’è stato mentre sono emerse nuove segnalazioni sul flirt tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare con quest’ultima che era stata accostata anche ai calciatori Dusan Vlahovic e Radu. Una conferma ulteriore era arrivata da Dagospia e Cosmopolitan ma nessun segnale dall’ex di Belen Rodriguez che ha mantenuto il più stretto riserbo sulla relazione fino a pochi giorni fa quando ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae con la modella.

L’ex gieffino ha pubblicato su Stories lo scatto con la nuova fiamma ma poi la rimuove

Una foto che è stata successivamente rimossa da Antonino Spinalbese ma che molti fan hanno salvato e segnalato. Lo screenshot è stato pubblicato anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano che ha riferito che l’hair stylist l’avrebbe eliminata per via degli insulti ricevuti. Non è da escludere che l’immagine con Carolina Stramare sia stata pubblicata per errore.