Antonino Spinalbese stregato dall’ex Miss Italia

Da quando è uscito dalla casa del GF Vip Antonino Spinalbese è stato spesso al centro del gossip. Rumors su presunti flirt mai confermati con il riservatissimo ex di Belen Rodriguez che non ama condividere momenti della sua vita privata a meno che non si tratti di alcuni scatti con la figlia Luna Marie ma con una modella qualche traccia social l’ha lasciata.

Antonino Spinalbese starebbe frequentando Carolina Stramare, segnali social

Secondo Cosmopolitan la dama che starebbe frequentando Antonino Spinalbese sarebbe Carolina Stramare, Miss Italia 2019 e concorrente di Pechino Express. Già Whoopsee li aveva paparazzati insieme. Sembra che tra i due ci sia sempre più complicità e che presto possano uscire definitivamente allo scoperto. In passato la 24enne genovese è stata accostata al centravanti della Juventus Vlaovic.

Dopo aver chiuso la relazione con Belen Rodriguez l’hair stylist aveva aveva una breve relazione con Helena Prestes, modella brasiliana protagonista di Pechino Express prima, con Nikita Pelizon, e de L’Isola dei Famosi ora. Nella casa del GF Vip si è avvicinato a Giaele De Donà e Oriana Marzoli.