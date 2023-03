Barbara d’Urso perde le staffe per la paparazzata con figli e nipote: ‘Aveva giurato sulla sua vita’

“Oggi stai tranquillo che non è giornata”. Barbara d’Urso si è rivolta così al ‘paparazzo’ Alex Fiumara nel corso della puntata del 1° marzo di Pomeriggio 5. La conduttrice l’ha invitato a stare tranquillo ma, come subito precisato, non era lui il motivo del suo risentimento.

Barbara d’Urso, i primi scatti dopo essere diventata nonna sul settimanale Chi

Le prime foto da nonna con figli e nipotina pubblicate dal settimanale Chi hanno fatto perdere le staffe alla presentatrice che si è sfogata in puntata rivolgendosi al fotografo che aveva realizzato lo scatto e con il quale ha avuto subito dopo uno scambio di battute. Carmelita ha spiegato che il paparazzo del periodico diretto da Alfonso Signorini (dal prossimo numero la direzione passerà a Massimo Borgnis) le aveva promesso che non avrebbe mai pubblicato le immagini.

“Ho sempre difeso i paparazzi, amo i paparazzi e penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. “non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me. Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Sono andato da lui e l’ho pregato di non pubblicarle perché noi siamo molto basso profilo, non siamo persone che vanno in giro per farsi le foto con le nuore incinte. Lui mi ha giurato sulla sua vita che non sarebbero uscite” – ha spiegato Barbara d’Urso che ha difeso Alfonso Signorini.

La conduttrice si scaglia contro il paparazzo: ‘Cucciolotto se giuri dovresti mantenere la promessa’

“Fa bene il suo lavoro ed ha fatto bene a pubblicarle. Anzi devo dire che ha scritto anche cose molto carine e per questo lo ringrazio” – ha precisato ribadendo di avercela con il paparazzo per non aver mantenuto la promessa. “Cucciolotto, se giuri su di te dovresti mantenere la promessa. Ecco perché sono in giornata no”. Barbara d’Urso in più di una circostanza ha spiegato di essere molto riservata e che soprattutto i suoi figli non copertine patinate e telecamere.