Chi vincerà il GF Vip, in pole un vippone entrato in corsa

Chi vincerà la settima edizione del GF Vip? Ad un mese dalla fine del reality di Canale 5 gli equilibri iniziano a definirsi così come i papabili al successo finale seguendo anche le evoluzioni social ma soprattutto l’andamento del televoto. I bookmaker nelle loro proiezioni tengono in considerazione anche altri fattori e non hanno dubbi sui nomi del papabile primo classificato.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Chi vincerà il GF Vip? Edoardo Tavassi favorito su Oriana Marzoli, indietro Antonella Fiordelisi

Quote dalle quali è possibile ricostruire anche quelli che potrebbero essere i finalisti di un’edizione caratterizzata da velenose polemiche che hanno acceso infuocati dibattiti sui social. In base ai riscontri di alcuni dei più importanti raccoglitori di scommesse il favorito alla vittoria finale è Edoardo Tavassi con una media di 3,50 prendendo in considerazione le quote di Sisal, Snai, Eurobet, Better e Gold Bet.

Rispetto a qualche mese fa sono in rialzo le quotazioni di Oriana Marzoli che viene data vincente a 4,5. Di poco indietro Nikita Pelizon che viene quotata a 5. Più indietro gli altri vipponi con Antonella Fiordelisi che è scivolata decisamente indietro nei pronostici rispetto alle valutazioni dei bookmaker di due mesi fa.