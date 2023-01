Barbara d’Urso a Verissimo: ‘Sono nonna di una bella bimba’, la verità sulla cena con Briatore (VIDEO)

“Il mio cuore è vostro ed anche di qualcun altro”. Così Barbara d’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 prima della pausa natalizia. Silvia Toffanin ha mostrato la clip durante la puntata di Verissimo del 29 gennaio alla conduttrice per far chiarezza su quell’uscita che l’aveva fatta commuovere. La conduttrice televisiva ha per la prima volta confermato di essere diventata nonna.

Barbara d’Urso conferma di essere diventata nonna: ‘Non l’ho detto subito perché i miei figli sono molto riservati’

“É stata una cosa particolare, mi è uscita questa cosa in diretta, mi sono commossa e poi mi sono accorta che ho detto una cosa che non avrei dovuto dire. Io e i miei figli siamo molto riservati e il loro atteggiamento non è né di spocchia né di presunzione rispetto a quello che faccio.

Anzi, rispettano molto il mio lavoro così come loro chiedono di rispettare il loro… Hanno due professioni molto importanti che si sono creati da soli e non vogliono neanche che si sappia che sono figli miei ma perché non vogliono che nessuno pensi che io li abbia aiutati” – ha precisato Carmelita che ha annunciato di essere diventata nonna di una bambina.

“Per rispetto sono riuscita per mesi e mesi a non far sapere questa cosa. Avrei voluto anche condividere una gioia cosa immensa ma ho rispettato quello che mi hanno chiesto mio figlio e la sua compagna che è una gran lavoratrice. Molti mesi fa è nata questa creatura, nessuno se ne è accorto… Sono riuscita a dribblare tutti“. Barbara d’Urso ha confermato che è una nipotina.

‘Sono pazza di lei, purtroppo posso viverla poco perché viviamo in due città diverse’

“Auguro a tutti gli uomini e le donne che hanno figli di avere un frugoletta. Sono pazza di lei, purtroppo posso viverla poco perché viviamo in due città diverse però tutti i giorni ricevo video e videochiamate. Sono molto felice… Lei è super, è simpaticissima ed è anche bella con gli occhi blu” – ha aggiunto la conduttrice che ha ringraziato il figlio e la compagna per averle dato questa gioia.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin ha parlato anche della sua vita sentimentale ed ha ribadito di essere single. “Che fai le faccette della d’Urso, sono inimitabili” – ha aggiunto scherzosamente prima che sul led apparisse la foto di Flavio Briatore.

‘Briatore è un amico, molto carino e interessante: è tanto legato al figlio Nathan’

“Questo lo conosco, l’ho visto sui giornali… É Flavio Briatore“. Carmelita ha confermato di essere stata a cena con lui. “É un mio amico, un ragazzo molto carino ed interessante. Bella testa, molto legato al figlio, Nathan, e lui vive per suo figlio e per questo l’ammiro molto ma sono single” – ha ribadito la conduttrice di Pomeriggio 5.