GF Vip, Edoardo Donnamaria ripreso dagli Spartani per la battuta su Oriana Marzoli

“In due ore ho rovinato un percorso di cinque mesi”. Edoardo Donnamaria si era così sfogato dopo aver ammesso di aver toccato il seno di Nicole Murgia nel corso della puntata del 27 febbraio del GF Vip. Un gesto che ha fatto definitivamente perdere le staffe ad Antonella Fiordelisi che ha deciso di allontanarsi dal 30enne.

Edoardo Donnamaria a Oriana Marzoli: ‘Il mio coinquilino ti farà passare un’oretta divertente’

Nonostante l’autocritica il volto di Forum, al televoto ed a rischio eliminazione, è stato protagonista di una nuova uscita che è stata immediatamente cerchiata dai fan del reality show di Canale 5. Il vippone si trovava nel cortiletto con gli spartani quando ha rivolto una battutina spinta ad Oriana Marzoli. “Il mio coinquilino sarà innamorato follemente di te. Lo so, Sudamericana piccolina”.

Luca Onestini gli ha fatto notare che il suo coinquilino non è l’unico ad essere stregato dalla venezuelana con Edoardo Donnamaria che ha gelato i compagni di avventura con una nuova affermazione audace. “Il mio coinquilino ti farà passare un’oretta divertente”. Oriana Marzoli gli ha chiesto di ripetere perché non aveva ben compreso con il vippone che non si è tirato indietro. Il trentenne è stato immediatamente ripreso dall’ex tronista di Uomini e Donne: “Donnamaria non mi sembrano commenti da fare“.

Luca Onestini bacchetta il volto di Forum al GF Vip: ‘Donnamaria non sono commenti da fare’

Nel discorso si è inserita Micol Incorvaia che ha spiegato che il “coinquilino” non le sembrava il tipo adatto ad Oriana Marzoli che ha ribadito di essere interessata a Daniele Dal Moro (nelle ultime ore però c’è stato un nuovo scontro). “Non so perché mi dimentico. Mi sono dimenticato completamente di Daniele, non vi prendo sul serio a voi due”.

Esternazioni per le quali Edoardo Donnamaria è finito nuovamente nel mirino del web con l’hashtag ‘fuori Donnamaria’ che ha preso ancor più vigore su Twitter dopo che era stato lanciato per la questione legate a Nicole Murgia. Il destino del volto di Forum si conoscerà nel corso della puntata del 2 marzo del GF Vip. Al televoto ci sono anche Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Sarah Altobelli.