Beatrice Luzzi perde le staffe con Caterina Collovati per un paragone con Shaila e Lorenzo

Le effusioni sempre più audaci tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fanno discutere sia tra gli inquilini della casa del Grande Fratello che fuori. La relazione bollente ha acceso la discussione tra Beatrice Luzzi e Caterina Collovati nel corso della puntata del 4 novembre di Pomeriggio 5.

Beatrice Luzzi e Caterina Collovati criticano il comportamento di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Sul comportamento della coppia hanno espresso pareri convergenti ma il discorso si è acceso quando l moglie del campione del mondo di Spagna 82 ha tirato in ballo l’opinionista del reality facendo riferimento a quanto accaduto con Giuseppe Garibaldi nel corso della passata edizione. “Su Shaila sono stata previdente, la libertà è bella ma ci vuole anche pudore e rispetto per gli altri” – ha spiegato Beatrice Luzzi facendo riferimento al comportamento di Shaila e Lorenzo nei confronti di Javier Martinez ed Helena Prestes. “Al rientro dalla Spagna hanno detto se soffrono tornassero in casa. Una frase poco carina nei loro confronti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Caterina Collovati che ha rincarato la dose e si è scagliata contro l’ex velina di Striscia la notizia. “Ha portato il sesso in casa. Questa signorina mi fa vergognare di essere donna”. Poi si è rivolta a Beatrice Luzzi. “Anche tu hai avuto un flirt con Garibaldi nella casa“.

Caterina Collovati a Beatrice Luzzi: ‘Anche tu hai avuto un flirt con Garibaldi’, l’opinionista del GF: ‘Ho dato due bacetti’

Affermazione che ha fatto sbottare l’attrice. “Ho dato solo due bacetti davanti alle telecamere, non mi sono mai fatta la doccia in costume. Cinque minuti in sei mesi e mezzo… Ma cosa hai visto? Come ti permetti. Sparli, ma smettila. Sono sempre stata una gran signora, ma parla di te” – ha replicato infastidita Beatrice Luzzi.

Dall’altra parte Caterina Collovati l’ha invitata ad abbassare i toni. “Ho visto quello che ho visto. Avrò visto l’unica puntata in cui ne hanno parlato? Come ti permetti di alzare la voce in questo tavolo signorile”. Nella discussione si è inserita Myrta Merlino che ha riportato la calma.