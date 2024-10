Grande Fratello, Lorenzo e Shaila si lasciano andare in Spagna, lui: ‘Ogni volta che ti tocco… ‘

Il fuoco covava sotto la cenere… O meglio hanno creduto di averlo spento dopo l’avvicinamento ad altre persone nella casa del Grande Fratello. Da quando Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono entrati nel Grande Hermano in Spagna si sono lasciati andare.

Shaila Gatta rivela i suoi sentimenti per Lorenzo Spolverato alle inquiline del Grande Hermano

Ammiccamenti, abbracci, sfioramenti e battute sempre più intime. Nel conversare con alcune inquiline della versione iberica del reality l’ex velina ha riferito che quando Lorenzo la guarda “non capisce più niente” e che era lei a volersi far piacere a tutti i costi Javier Martiner. “Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. Infatti più il tempo passa e più non posso mentire” – ha affermato per poi manifestare apertamente i suoi sentimenti.

“Se sono innamorata di Lorenzo? Non lo so, penso di sì” – ha aggiunto. E le provocazioni non mancano. Tra i due sembra sia successo qualcosa di intimo durante la prima notte nella casa in Spagna (lo avrebbero riferito gli inquilini Vanessa e Lucia.

OGNI VOLTA CHE TI TOCCO HO L’ALZABANDIERA ?????????



PERDONA? PERDONA? ESTAMOS LOCOS pic.twitter.com/FFn2y8bUbZ — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) October 23, 2024

Due concorrenti parlano di note di passione, la battuta ‘colorita’ di Lorenzo

E Lorenzo Spolverato non fa alcun mistero della sua attrazione per Shaila Gatta. L’ex tentatore si è lasciato andare ad un’affermazione colorita mentre si trovava nel confessionale con altri concorrenti del Grande Hermano. “Ogni volta che ti tocco ho l’alzabandiera” – ha riferito con la compagna di avventura che l’ha invitato a frenarsi.