Beatrice Luzzi torna sul saluto all’ex suocera: ‘Qual è lo scandalo’, poi discute con Cesara Buonamici

A distanza di qualche settimana Beatrice Luzzi è tornata, nel corso della puntata del 20 ottobre di Verissimo, sul saluto all’ex suocera in punto di morte al Grande Fratello.

Beatrice Luzzi a Verissimo sul saluto all’ex suocera: ‘Un omaggio perché mi seguiva e non potevo andare a Trieste’

“In televisione quanti di noi hanno salutato i propri cari. Mia suocera quella sera stava lasciando la coscienza e Alessandro quel pomeriggio era partito per Trieste per andare a dare l’ultimo saluto prima che perdesse la consapevolezza. Così è stato e dopo pochi giorni se ne è andata. Non potendo andare a Trieste mi sono permessa di farlo in tv anche perché lei era una delle poche persone di famiglia che mi seguiva assiduamente.

Quindi l’ho fatto per farle un regalo, un omaggio. Qual è lo scandalo? Perché l’ho fatto quando non se n’era ancora andata ma forse non ha più senso salutare una persona quando sta per andare via e non quando già è deceduta” – ha spiegato l’attrice e opinionista del reality show. “Siccome l’ho fatto io fa sempre comodo venirmi un po’ contro così si alzano le visualizzazioni” – ha aggiunto Beatrice Luzzi.

Cesara Buonamici: ‘Alfonso Signorini aveva capito che era già andata via’

Sulla questione è intervenuta Cesara Buonamici che ha spiegato che Alfonso Signorini aveva compreso che l’ex suocera era già deceduta. “Dalla sua reazione si è visto ed infatti ha chiesto come si chiamava”.

L’attrice ha replicato sottolineando che avrebbe avuto poco senso e che in seguito hanno iniziato a ridere affermando: “Ora cosa vuoi annunciare”. La giornalista ha precisato che la risata non aveva nulla a che fare con la scomparsa della “Sei arrivata con un cappuccio in testa. Figurati se ci mettevamo a ridere di una persona che se ne va”.