Grande Fratello, Beatrice Luzzi saluta l’ex suocera in fin di vita: l’affondo di Selvaggia Lucarelli

“Il primo caso di condoglianze al morto anziché ai parenti”. Dalle onoranze funebri Taffo all’affondo di Selvaggia Lucarelli. Beatrice Luzzi è finita nuovamente nella bufera per quanto riferito nel corso delle battute finali della puntata del 26 settembre del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi ha salutato l’ex suocera al termine della puntata del Grande Fratello: ‘Se ne andrà in queste ore’

L’opinionista del reality ha salutato l’ex suocera – madre di Alessandro Cisilin – che “se ne andrà in queste ore” precisando che ha deciso di farlo dal piccolo schermo non potendo essere al suo fianco. Alfonso Signorini chiede “come si chiamava” e con i compagni di avventura saluta con un “Ciao Laura”. Il video ha fatto il giro del web e, nonostante la natura della notizia, non sono mancati post e meme ironici su X e Instagram. “Nuove frontiere del lutto in tv, le condoglianze anticipate in diretta” – scrive Il Grande Flagello. Laconica l’azienda funebre Taffo. “Neanche noi arriviamo a tanto”.

Duro il commento di Selvaggia Lucarelli su Instagram. “Alla voce “tv distopica” un giorno si abbinerà automaticamente questo video che ricorda, per chi l’avesse vista, quella puntata di Black Mirror in cui il primo ministro deve-diciamo- avere un rapporto affettuoso con un maiale in diretta tv lasciando gli spettatori basiti. Lo ricorda non tanto per il tema di quell’episodio che era il rapporto tra media e politica, ma per lo stupore che può generare il mezzo quando ciò che contiene supera il livello massimo dello sbigottimento e diventa incredulità. Il famoso “non posso credere a quello che ho visto” – scrive la giornalista e giudice di Ballando con le stelle in riferimento al filmato dell’opinionista del Grande Fratello.

Neanche noi arriviamo a tanto. https://t.co/xTWMDXTwjA — TAFFO (@taffoofficial) September 28, 2024

Selvaggia Lucarelli: ‘Tv distopica, con abito lurex verde come se stesse per salutare la fanbase’, stoccate a Signorini

“Beatrice Luzzi, con abito lurex verde, prende la parola con la leggerezza di chi sta per salutare la fanbase e invece saluta l’suocera che in queste ore se ne andrà… Roba che con tutto rispetto per la situazione, viene da immaginare questa povera donna che dal letto dell’ospedale fa ciao con la mano a Signorini e si consegna al signore, il tutto mentre guarda il Grande Fratello, forse per accelerare la dipartita. Ancora più distopiche le facce di chi si ritrova lì” – aggiunge Selvaggia Lucarelli che poi si sofferma anche sulla reazione di Alfonso Signorini.

“Con un tapiro in mano, la seppellisce anzitempo chiedendo “come si chiamava?”. “Laura”. “Ciao Laura!”. E tutti fanno “ciao Laura” con la manina. Insomma, il primo caso della storia di condoglianze al morto anziché ai parenti. Anzi, “al vivo che ci sta salutando un po’ a tutti”. Il tutto, mentre sullo schermo appare il banner “chi vuoi salvare?”, con le foto dei concorrenti in nomination” – chiosa sarcasticamente la giornalista. Nessuna reazione da parte di Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini sulla polemica divampata in queste ore.