‘Brave, nere, italiane: Egonu e Sylla esempio di integrazione’, bufera social su Bruno Vespa

Polemiche per il commento condiviso su X da Bruno Vespa per complimentarsi con le azzurre dell’Italvolley per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam Sylla: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente“. È il messaggio postato su X da Bruno Vespa per celebrare la medaglia d’oro conquistata a Parigi 2024 dall’Italvolley femminile. In molti hanno evidenziato l’errore commesso dal giornalista nel riportare il cognome di Egonu.

Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam Sylla:brave,nere,italiane.Esempio di integrazione vincente. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) August 11, 2024

Parole che fanno discutere gli utenti della rete e suscitano polemiche. In tanti hanno fatto notare al conduttore di Porta a Porta che le ragazze sono italiane, nate in Italia. C’è chi evidenzia l’errore nel nome. “Sono nate in Italia, di quale integrazione parli esattamente? E poi, ‘nere’: proprio non ci riesci a non sottolineare il colore della pelle?” – si legge tra i commenti.

Successivamente Vespa ha pubblicato un altro post. “So benissimo che Paola Egonu e Myriam Sylla sono nate in Italia. Ma basta questo a salvare dalle polemiche chi nasce con la pelle nera? Anche loro purtroppo debbono integrarsi in un mondo più razzista di quanto s’immagini. E le due campionesse ci sono riuscite benissimo”.

L’errore sul nome di Egonu e l’indignazione social: ‘Sono nate in Italia, di quale integrazione parla’

O ancora: “Chiedete a Bruno Vespa di quale integrazione parla visto che le ragazze a cui si riferisce sono nate in Italia”. “Bruno – scrive un altro utente – ma sono nate in Italia, l’Africa l’avranno vista nel film di Checco Zalone al massimo”. Dall’altra parte sulla pagina X di Che tempo che fa è stata condivisa un’intervista realizzata da Fabio Fazio a Myriam Sylla nel corso dell’ultima edizione del programma televisivo in onda sul Nove.