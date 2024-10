Bruno Vespa furioso con la Rai: cosa è successo alla festa per i 70 anni della tv

Ha fatto spallucce ed ha lasciato la scena indignato per il comportamento della sua azienda. Bruno Vespa non è rimasto in silenzio ed ha manifestato il suo disappunto su X per aver dimenticato Porta a Porta durante le celebrazioni dei 70 anni della tv.

“Ieri sera al Palazzo dei congressi ho abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione indignato per il trattamento riservato a Porta a porta”, scrive in una nota Bruno Vespa. ”Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell’informazione televisiva come il Tv 7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela, sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di Giovanni Minoli e Chi l’ha visto dalla compianta Donatella Raffai all’attuale conduttrice Federica Sciarelli. Non una parola, né una immagine sui 30 anni di Porta a porta. Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte”.

Sulla questione è intervenuta la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, vicepresidente della commissione di vigilanza Rai. “Bruno Vespa con Porta a Porta ha scandito la storia politica e sociale dell’Italia, entrando nei Palazzi e nelle case degli italiani. È un errore per la Rai, che ha accompagnato, e spesso guidato, la crescita culturale del Paese, cancellare una storia di 30 anni. Uno dei fiori all’occhiello dell’azienda. Soprattutto nel momento in cui si celebrano giustamente i 100 anni di storia della Rai, dei suoi successi, in una bella serata di festa per tutti coloro che vi lavorano e vi hanno lavorato”.