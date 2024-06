Bruno Vespa perde le staffe a Porta a Porta e replica a Furfaro su Vannacci ospite e Decima Mas

Alta tensione nel corso della puntata elettorale di Porta a Porta del 10 giugno. Tra gli ospiti in collegamento il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente della Lega, eletto con oltre 500.000 voti all’Europarlamento.

Nel corso del dibattito politico Vannacci ha citato la Decima Mas, evocata spesso durante la campagna elettorale, provocando la reazione stizzita dal deputato del Pd Marco Furfaro che ha spiegato che in politica è tutto lecito e legittimo in sede di confronto politico. “Uno è di destra e uno è di sinistra. Credo che sia inaccettabile che nel servizio pubblico noi ascoltiamo un parlamentare europeo che dice che la Decima Mas ha avuto una stagione gloriosa”.

Parole che hanno fatto sbottare Bruno Vespa. “Non le consento di dire che nel servizio pubblico non si possa ospitare un signore che ha preso 530.000 preferenze. Abbia pazienza. Punto primo. Poi punto secondo, la Decima Mas come ha detto Vannacci ha avuto due momenti. Io dico questo perché lei ha detto che non è possibile far parlare uno così nel servizio pubblico, eh no”.

Furfaro ha fatto notare al conduttore di Porta a Porta che la Decima Mas si è macchiata di crimini di guerra, di torture e di fucilazioni. “Non è una stagione gloriosa. Per me è inaccettabile che si dica questo in tv. Se per lei questo è accettabile ci mancherebbe, la trasmissione è la sua”.

Bruno Vespa: ‘Non le consento di dire che nel servizio pubblico non si possa ospitare un signore che ha preso 530mila preferenza’

Un botta e risposta che ha fatto salire la tensione in studio con Vespa che ha anche sbottato con i suoi autori che gli facevano cenno di chiudere. “Vi ho visto, la smettete. Basta per favore” – ha affermato prima di rivolgersi agli ospiti in studio. “Devo chiudere, perché altrimenti questi rompiscatole”. Sia il video dello scambio di battute con Furfaro che l’intervento finale sono rimbalzati in rete diventando virali.