Caccia al pusher di Liam Payne, la discussione in hotel con una donna: ‘Ti darò 20mila euro’

“Oltre a cercare di ricostruire le circostanze della morte del cantante britannico Liam Payne, l’inchiesta delle autorità “è orientata anche a determinare l’eventuale intervento di terze persone nei fatti occorsi prima della morte della vittima”.

Liam Payne, gli inquirenti cercano il pusher che ha fornito la droga all’ex One Direction

Lo ha riferito in un comunicato emesso dalla procura argentina dove si dà a intendere che gli inquirenti stanno cercando di identificare la persona che ha fornito all’ex One Direction la droga che gli ha prodotto uno stato di alterazione tale da culminare nella caduta dal balcone di un terzo piano. In tal senso fonti dell’inchiesta citate da media locali affermano che “i maggiori sospetti ricadono su un impiegato dell’hotel Casa Sur” dove allogiava il musicista e dove è accaduto il tragico episodio. In attesa del risultato delle perizie in laboratorio la Procura conferma nel comunicato che la polizia scientifica “ha esaminato la suite e ha rilevato all’interno della stanza sostanze che a prima vista sarebbero stupefacenti oltre a bevande alcoliche e diversi oggetti e mobili distrutti”.

Gli inquirenti hanno già raccolto le dichiarazioni di cinque testimoni: tre dipendenti dell’hotel e due giovani donne che erano state con Payne nella stanza d’albergo ma che se ne erano andate poco prima del tragico epilogo. Secondo quanto trapelato ai media, si conferma che le ragazze che hanno testimoniato sarebbero due prostitute che erano state con il musicista nella suite tra le 23:30 della notte precedente e le 16 di mercoledì, cioè fino a un’ora prima della tragedia.

Liam Payne

La testimonianza di un cliente dell’albergo sulla discussione con una donna

Un cittadino americano che era in albergo, Michael Fleischmann, ha raccontato di aver assistito ad una discussione tra l’artista e una donna che parlava in spagnolo intorno alle 14:00, tre ore prima del decesso. “Non era molto tranquillo, ho notato una conversazione accesa e così mi sono avvicinato. Ho visto una discussione, parlava di denaro con una donna, che non so chi sia. Lui ha detto: ‘Ti darò 20.000 dollari solo perché posso. Ho 55 milioni di dollari e mi piace aiutare le persone quindi voglio darli a te adesso’. La situazione sembrava di grande tensione, la donna parlava in spagnolo mentre il direttore dell’hotel traduceva la conversazione”.

La casa discografica del cantante aveva rescisso il contratto pochi giorni prima della tragedia

Tra l’altro Liam Payne aveva subito un duro colpo pochi giorni prima della sua tragica morte. La sua casa discografica, Universal Music, gli aveva da poco comunicato la rescissione del contratto. É quanto rivela il tabloid Daily Mail in prima pagina citando diverse fonti del mondo musicale. L’ex membro del gruppo britannico One Direction aveva siglato un accordo con l’etichetta nel luglio 2016 per lanciare la sua carriera da solista a soli 22 anni. “Tra tutti i ragazzi degli One Direction, Liam era musicalmente sulla strada sbagliata”, ha detto una fonte al Mail.