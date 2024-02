Carlotta Dessì, Mario Giordano in lacrime a Fuori dal coro: ‘Ci ha dato una grande lezione’

“Stasera è dura Donato andare in onda”. Mario Giordano aveva ospitato ad inizio gennaio Carlotta Dessì a Fuori dal coro dopo un lungo ricovero in ospedale. La giornalista si era presentata in sedia a rotelle e l’entusiasmo e la vitalità dimostrata in quell’occasione facevano ben sperare… “Il giorno della nuova ripartenza” – aveva scritto sul profilo Instagram.

Mario Giordano ricorda Carlotta Dessì a Fuori dal coro

Carlotta Dessì è deceduta martedì 6 febbraio e 24 ore dopo Giordano l’ha ricordata nell’introduzione del programma di approfondimento di Rete 4. “Ieri pomeriggio è morta la nostra giovane e brava inviata Carlotta Dessì, aveva 35 anni e nel giro di pochi mesi una malattia se l’è portata via. Di fronte a tutto questo ha poco senso trovarlo. Tutti i ragazzi che stanno lavorando faticano a trovare la forza. Siamo convinti di doverlo fare, di fare la trasmissione più bella per Carlotta” – ha riferito il conduttore di Fuori dal coro.

‘Si collegava tutti i giovedì alla riunione, ora ogni giorno dovremo essere all’altezza’

“Per tutto quello che ha fatto, per il coraggio, la tenacia e l’ostinazione. Il coraggio di non avere… Si collegava tutti i giovedì alla riunione di Fuori dal coro e ci ha dato una lezione infinita di coraggio, di determinazione di cui ora noi ogni giorno dovremo essere all’altezza. Carlottina aiutaci da lassù” – ha detto non trattenendo le lacrime Mario Giordano prima che partisse il filmato ricordo.