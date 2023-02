Mario Giordano apre Fuori dal coro con Fedez: ‘Attaccato su un difetto dal difensore dei diritti civili’

Nei giorni scorsi Fedez e Mario Giordano erano stati protagonisti di un botta e risposta via social per una presunta inchiesta di Fuori dal coro, in onda su Rete 4, sull’orientamento sessuale del rapper. Il giornalista aveva smentito, l’artista ha condiviso i vocali di una giornalista che avrebbe fatto domande sulla sua intimità ad amici e parenti.

Mario Giordano su Fedez: ‘Non ci occuperemo di lui, mi dispiace se questo delude la sua vanità’

Sulla questione Giordano è tornato in apertura della puntata del 21 febbraio. “L’altro giorno Fedez ci ha attaccato accusandoci di una cosa che non esiste. Noi non abbiamo mai indagato e mai ci occuperemo delle sue tendenze sessuali… Noi ci occupiamo dei problemi degli italiani. Mi dispiace se questo delude la sua vanità” – ha esordito il conduttore di Fuori dal coro che ha sarcasticamente affermato di essere quasi onorato dell’attenzione che l’artista gli ha riservato dopo una settimana di silenzio. Poi ha mandato in onda uno dei passaggi che l’artista milanese gli ha riservato. “Voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Se lo domandano in tanti”.

Il giornalista ha prima ribattuto con ironia e poi l’ha duramente criticato per averlo preso in giro su un difetto per il quale ha anche sofferto. “Per quanto riguarda la voce, è un difetto fisico che peraltro mi ha fatto anche molto soffrire. Mi stupisce lei, il grande difensore dei diritti civili, attacchi le persone sui difetti. Se ha qualcosa da dirmi mi attacchi su quello che affermo ma non su difetti fisici” – ha aggiunto Giordano.

“Caro Fedez, paladino dei diritti civili, se ha qualcosa da dirmi se la prenda con quello che dico e che faccio non attacchi le mie caratteristiche fisiche, non le pare?”@mariogiordano5 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/MP14OxxTDr — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 21, 2023

Fuori dal coro, il conduttore: ‘La voce è un difetto fisico che mi ha fatto anche molto soffrire’

“Poi le hanno dato il palco di Sanremo ed eletto nuovo ideologo e paladino dei diritti civili ma è sempre quello che cantava ho un odio represso verso le persone gay o ti do mezza busta se ammazzi Barbara d’Urso e poi cantava che voleva stuprare la Moratti… Sono cose vecchie? Il 2010, il 2013, neanche troppo tempo fa. Anche di recente l’ha fatto con la risata ad Emanuela Orlandi. Di lezioni da lei non ne accettiamo, capisco che va sempre a caccia di visibilità e qualche click” – ha riferito Giordano affermando che i suoi inviati rischiano per le indagini che fanno mostrando alcune aggressioni subite in settimana dai suoi giornalisti.