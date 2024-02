Morta Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset stroncata da un brutto male a 35 anni

É morta prematuramente all’età di 35 anni la giornalista Mediaset Carlotta Dessì. Da tempo lottava contro un terribile male e l’ultima sua apparizione in video era stata a Fuori dal coro quando si era presentata in sedia a rotelle nel programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Rete 4.

Morta Carlotta Dessì, l’ultima volta in tv a Fuori dal coro sulla sedia a rotelle

“Perché bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese” – aveva scritto su Instagram ringraziando Mario Giordano e la squadra di Fuori dal coro per quell’emozionante ritorno dopo 5 mesi di ospedale.

Nell’ultimo post di una settimana fa aveva pubblicato la foto di un quadro regalato da un’amica con il messaggio “Non temere” facendo riferimento a quanto le aveva scritto la persona che le aveva donato il dipinto. “In queste due parole ho capito che c’è tutto il senso della mia vita”.

Carlotta Dessì aveva iniziato a lavorare a Mediaset come giornalista sportiva prima di collaborare con diverse produzione tra cui Pomeriggio 5 e Fuori dal coro. Tifosissima del Cagliari, era legata sentimentalmente a Fabrizio Boni, una delle colonne di Sport Mediaset che fino all’ultimo è rimasto al suo fianco.