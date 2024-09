Cash Or Trash, l’ex Drive In Carlo Pistarino mette all’asta il Telegatto: l’offerta super del mercante

É stato uno dei protagonisti del Drive In negli anni ’80 ma dopo l’esperienza a Colorado i riflettori del piccolo schermo si sono spenti. In questi giorni Carlo Pistarino è tornato alla ribalta per quanto accaduto nella trasmissione Cash Or Trash – Chi Offre Di Più?, condotta da Paolo Conticini sul Nove.

Carlo Pistarino, dal successo al Drive In all’oblio televisivo

Il 74enne genovese vive con la pensione da ferrotranviere. Prima di intraprendere il percorso artistico è stato autista per undici anni degli autobus dell’Amt a Genova. All’apice del successo, nel 1986, Pistarino ha vinto il Telegatto. Cimelio prezioso che il cabarettista ha deciso di mettere all’asta durante la puntata del 16 settembre in quanto gli servivano dei soldi. Su Facebook aveva scritto, nell’annunciare la partecipazione al programma, “Venderò un oggetto molto raro, non perdetevelo”.

Il cabarettista mette all’asta il Telegatto a Cash Or Trash, Federico Bellucci lo acquista a 4600 euro

Il Telegatto messo all’asta è stato venduto a 4600 euro a Federico Bellucci, uno dei mercanti di Cash Or Trash – Chi Offre Di Più? con Roberta Tagliavini, Ada Egidio, Giano Del Bufalo e Stefano D’Onghia. “Belle persone e competenti. Di una simpatia unica. Grazie a tutti” – ha poi detto Carlo Pistarino dopo l’asta. La decisione di vendere l’oggetto ha fatto discutere sui social visto il valore simbolico dell’oggetto. Il Telegatto è uno degli oggetti più cari acquistati nella trasmissione in onda sul Nove.