Chi è Elena Dimitrova, show della prorompente estetista a Ciao Darwin

Esilarante, provocante e provocatoria. Elena Dimitrova è stata protagonista dell’ultima puntata, in onda il 23 febbraio, di Ciao Darwin Giovanni 8,7, la nona edizione dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Elena Dimitrova, l’imprenditrice nel settore dell’estetica protagonista dell’ultima puntata di Ciao Darwin

Nell’ultima sfida si sono confrontate le squadre di Ciao Darwin Giovanni 8,7, capitanata da Alex Belli, e Ciao Darwin Story, con Daniela Martani al timone. Elena Dimitrova è stata chiamata in causa nel divertente viaggio della Macchina del tempo dove si è confrontata con Mr Minchia. Paolo Bonolis ha faticato a contenere l’esuberanza dell’imprenditrice nel settore dell’estetica con un’attività sui Navigli, a Milano. “Buona sera a tutti, siete vivi… Sono Elena, l’estetista più sexy di Milano” – ha riferito al momento della presentazione per poi dar vita ad una irresistibile performance. “I punti cardinali? Il Papa… Su e giù”, “Aspettate che mi è venuto un ruttino”. Ed il Mar Nero e Mare fuori tra i mari che bagnano l’Italia.

Specializzata nel make up ma anche nell’abbigliamento con la linea Umile Diva. Versatile e sempre pronta alle nuove sfide. Ama la musica e il canto in particolare. Su YouTube ha lanciato il suo primo brano La regina di Facebook. La palestra e la cura del corpo sono le sue grandi passioni. “Mi piace prendermi cura del mio corpo, mi fa stare bene con me stessa. Mi alleno in palestra duramente, ho uno stile di vita sano e mi piace avere al mio fianco persone positive” – ha dichiarato in un’intervista alcuni anni fa. Sui social manda in tilt i suoi numerosi follower con video e scatti provocatori che l’hanno portata a vincere anche un premio al Bergamo Sex.

La passione per il benessere del corpo, per la musica e per il Milan, numeri record su TikTok e Instagram

Tifosissima rossonera, ha fondato il club Milan Alta Tensione in onore di Pippo Inzaghi. Oltre a Ciao Darwin Elena Dimitrova è stata protagonista di altre ospitate in tv. Tra le altre, è stata nel parterre di Live Non è la d’Urso condotto da Barbara d’Urso. Su Instagram Elena Dimitrova (estetistaelena) è seguita da oltre 33mila follower mentre su TikTok da oltre 153.000 follower.