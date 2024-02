Grande Fratello, il web invoca la squalifica per Alessio Falsone: cosa è successo (VIDEO)

In quest’edizione del Grande Fratello più volte sono state segnalate presunte bestemmie che non hanno trovato conferma nei riscontri degli autori. A mettere a rischio il primato del reality senza imprecazioni è la reazione sopra le righe di Alessio Falsone, il ristoratore allenatore da poco entrato nella casa più spiata dagli italiani.

Alessio Falsone trova il sacchetto delle proteine vuoto nel cestino e perde le staffe con Federico Massaro

Il 31enne ha iniziato ad imprecare perché non trovare il sacchettino con le proteine. Ha definitivamente sbroccato quando ha rovistato il cestino e l’ha trovato vuoto. “Il GF mi aveva fatto un bel sacchetto ma ora non c’è più nulla. “Proteine finite. Qualcuno se l’è prese. Federico tu sei l’unico che si prende le proteine qui. Chi se le prende? Non ti scaldare, mi gira il c…o. Te le magni te le proteine e io chiedo. Adesso non me le danno più! Mi scaldo sì, zio Cristo di …” – ha affermato Alessio Falsone con Giuseppe Garibaldi che l’ha invitato a calmarsi.

Il 31enne sbotta e impreca, il web invoca la squalifica per bestemmia

Dall’altra parte Federico Massaro ha respinto fermamente le accuse del coinquilino sottolineando di non aver preso le proteine e ce non doveva accusarlo. “Vai in confessionale e fatti dare tutti i video. Non devi guardarmi e accusare. Chiedi se ho mai rubato qualcosa a qualcuno. A te ogni tanto ti girano troppo”. Un’uscita che non è sfuggita al popolo social con diversi utenti che hanno invocato la squalifica per Alessio Falsone per bestemmia. “Questo ragazzo fatica a trattenere la rabbia, anche ieri ha bestemmiato ed oggi ne ha detto una più pesante”.