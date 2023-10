Chi è Viviana Guglielmi, la giornalista protagonista del fuori onda con Giambruno

É rimasta quasi impassibile alle esternazioni colorite di Andrea Giambruno nel fuori onda di Diario del giorno mostrato da Striscia la notizia nel corso della puntata del 18 ottobre. Viviana Guglielmi è la giornalista alla quale il compagno della premier Giorgia Meloni ha rivolto l’apprezzamento che ha fatto il giro del web. “Se ti avessi conosciuto prima”.

Viviana Guglielmi, gli apprezzamenti di Giambruno nel fuori onda mandato in onda da Striscia la notizia

L’unica reazione della collega è sul colore dell’abito che indossa: Blu Estoril per Giambruno, Blu Cina per la giornalista. “Sei una donna intelligentissima”. Nata a Sanremo nel 1977 ma cresciuta nel bergamasco, Viviana Gugliemi si occupa di attualità ma ha iniziato il suo percorso professionale occupandosi di sport e intrattenimento.

Laureata in Scienze delle comunicazioni, è iscritta all’Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 2009. Da ragazzina faceva nuoto agonistico fino a partecipare ai campionati regionali nello stile libero.

La grande passione per lo sport, la giornalista si ispira a Candido Cannavò

Da qui la grande passione per lo sport e il sogno di condurre un programma come la Domenica Sportiva di cui non perdeva una puntata. Il suo modello giornalistico è sempre stato Candido Cannavò. “Mi sono nutrita dei suoi editoriali e dei suoi libri. Quando lo vedevo in tv dicevo che il suo è lo stile giusto: compassato, profondo e mai sopra le righe”.

Prima di approdare alla redazione di Tgcom 24 ha lavorato per Il Giornale, Style e Gazzetta tv. Ora l’improvvisa ribalta per Viviana Guglielmi per i complimenti di Andrea Giambruno.