Giambruno verso il contenzioso con Mediaset, il sostituto a Diario del giorno messo in imbarazzo (VIDEO)

È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diario del giorno e l’azienda sta valutando con attenzione i fatti”. Lo comunica un portavoce di Mediaset a proposito delle ultime vicende relative al conduttore della trasmissione di Rete 4.

In un primo momento si era parlato di una sospensione di una settimana ma il rapporto con Mediaset sembra definitivamente incrinato e nelle prossime ore i vertici di Cologno Monzese potrebbero comunicare il licenziamento per violazione del codice etico all’ormai ex compagno del premier Giorgia Meloni.

Un provvedimento che potrebbe dare il là ad un contenzioso legale. Mediaset sarebbe preoccupata per il danno di immagine provocato da fuorionda e audio di Giambruno diffusi da Striscia la notizia. A sua volta il giornalista potrebbe fare causa nei confronti di chi ha diffuso il materiale con l’azienda che di contro potrebbe appellarsi al fatto che si è lasciato andare ad un eloquio scurrile in un studio televisivo e quindi sul luogo di lavoro e non in una situazione privata.

L’ex partner di Giorgia Meloni sostituito da Luigi Galluzzo, il direttore de Il Foglio gli chiede: ‘Rivedremo Giambruno?’

Nel frattempo Giambruno è stato sostituito nella puntata del 20 ottobre di Diario del giorno da Luigi Galluzzo che durante la trasmissione è stato stuzzicato dal direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa. “Giambruno è stato sospeso, licenziato, rimosso? Lo rivedremo oppure no?”. Galluzzo ha cercato a dribblare l’imbarazzante quesito. “Oggi conduco io, la settimana prossima si vedrà”.