Giorgia Meloni chiude con Giambruno: ‘Divisi da tempo’, poi la Premier passa al contrattacco

Dalle gaffe estive ai fuorionda e audio di Striscia la notizia. La relazione decennale tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si è chiusa bruscamente con il giornalista messo all’angolo dal ‘fuoco amico’ visto che gli affondi che hanno lasciato le ferite più profonde sono arrivate da una trasmissione dell’azienda, Mediaset, per la quale lavora (è alla conduzione di Diario del giorno).

Giorgia Meloni ha annunciato la fine della relazione con Giambruno: ‘Mi ha donato Ginevra, la cosa più importante che ho’

Con un post Giorgia Meloni ha annunciato la fine della love story con Giambruno sottolineando che il rapporto era già in crisi. Una postilla per evitare, probabilmente, che passasse il messaggio che quanto mandato in onda da Striscia avesse determinato una decisione che prima o poi sarebbe irrimediabilmente arrivata. Già, ma nei fatti l’annuncio della Premier è arrivato dopo l’audio con battutine spinte nei confronti delle colleghe.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra” – si legge nel post pubblicato da Giorgia Meloni che più che una crisi di governo si è trovata a dover arginare polemiche e critiche per alcune uscite… familiari.

‘Hanno tentato di indebolirmi colpendomi in casa ma la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua’

“Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo” .

Poi il Premier aggiunge un post scriptum: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.