Andrea Giambruno assente a Diario del giorno, motivo e sfogo ‘fuorionda’ con l’assessora

Andrea Giambruno non ha condotto la puntata di Diario del giorno del 19 ottobre su Rete 4. Al centro delle polemiche per il fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia il giornalista ha moderato a Pavia il convegno Gli Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile previsto da tempo ed è stato sostituito in conduzione da Manuela Boselli.

Durante l’evento è stato catturato uno sfogo di Giambruno – come mostrato dal video pubblicato da Open – con l’assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali. “Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione”

Giambruno assente a Diario del giorno: ha moderato un convegno a Pavia, Fiorello: ‘Giorgia sei arrabbiata? Si divorzia in 24 ore’

Sul fuori onda di Andrea Giambruno ha ironizzato anche Fiorello durante Aspettando Viva Rai2 in onda sul profilo Instagram e su Rai Play. “Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di ‘Striscia’? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore”.