Frontman dei Trophy Eyes si lancia sul pubblico: fan 24enne resta parzialmente paralizzata

Una fan che assisteva a un concerto della band punk rock Trophy Eyes è rimasta parzialmente paralizzata quando il frontman del gruppo è saltato dal palco e si è lanciato tra la folla.

Bird Piché ha subito la lesione al midollo spinale dopo essere stata travolta da cantante dei Trophy Eyes

La 24enne Bird Piché ha subito la lesione al midollo spinale durante il concerto al Mohawk Place di Buffalo, New York, il 30 aprile. Lo sconvolgente episodio è stato reso noto su una pagina GoFundMe aperta per sostenere la giovane. La ragazza e la sua famiglia hanno detto a NBC News che dal giorno dell’incidente ha riacquistato l’uso delle braccia e alcune funzioni delle gambe, ma non il pieno uso delle mani e delle dita dei piedi.

La famiglia ha detto di aver temuto il peggio quando Piché è stato portato d’urgenza in ospedale. Piché ha detto di ricordare chiaramente il frontman dei Trophy Eyes John Floreani che salta giù dal palco e si lancia tra la folla. “Il suo corpo era sul mio collo” – ha raccontato la ragazza a NBC News. Il crowd surfing è una parte tipica degli spettacoli punk, la 24enne ha detto che non avrebbe mai pensato di finire in ospedale per assistere ad un concerto della band preferita. È una fan di Trophy Eyes dal 2016.

Il frontman ha accompagnato la ragazza in ospedale ed il gruppo ha donato 5000 dollari

Dopo l’incidente il concerto è stato interrotto con il frontman che ha accompagnato in ambulanza la ragazza. Il gruppo ha riferito sui social media di avere il “cuore spezzato” per l’incidente e ha esortato i fan a donare alla pagina GoFundMe di Piché dopo aver versato 5000 dollari. Piché è stato sottoposto a un “intervento chirurgico esteso” ed i medici prevedono un recupero completo della giovane.