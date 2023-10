Can Yaman sul telefonino preso e gettato via: ‘Non è un fan, non siamo animali in gabbia’ (VIDEO)

Ha fatto il giro del web un video di Can Yaman che prende il telefonino di una persona e lo getta via mentre è in auto davanti all’Hotel delle Palme di Palermo. Nel filmato si vede un giovane che si avvicina all’auto e chiede una foto all’attore turco che gli strappa lo smartphone tra le mani per poi buttarlo via mentre la vettura in moto.

Can Yaman furioso con un presunto fan molesto: gli strappa il telefonino e lo getta via a Palermo

Un gesto per il quale Can Yaman è finito nell’occhio del ciclone con la star delle serie tv, impegnato nelle riprese di Viola come il mare 2, che ha rotto gli indugi ed ha spiegato attraverso un post pubblicato su Instagram Stories i motivi del suo gesto. “I miei fan non sono così. Quella persona è stata molto maleducata sin dal primo momento, non ha mai chiesto una foto, tantomeno ha salutato. Ha iniziato non facendo salire Roberto nonostante gli avesse chiesto di spostarsi, rispondendo in maniera prepotente e minacciosa più volte con frasi ‘rilassati, stai calmo, non ti farebbe bene’… ” – si legge post dell’attore.

can yaman prende il telefono e lo lancia fuori dal finestrino pic.twitter.com/dPvHr4NBIg — TotalmenteTrash Archive📁 (@TotallyArchive) October 19, 2023

“Quando finalmente gli ha permesso di salire in macchina, ha continuato a riprendermi ad un centimetro come se fossi un animale in gabbia o un oggetto. Quello non è un fan, io riesco a capire chi lo è e chi no. Non sono stato e mai sarò maleducato con un fan vero, che mi rispetta e soprattutto che non mi molesta. Non ho mai negato una foto o un abbraccio e mai ho avuto bisogno di reagire se non davanti a così tanta maleducazione” – ha aggiunto Can Yaman.

“Lo so che piace l’idea che noi siamo matti e sempre in mezzo agli scandali, ma la verità è che siamo solo costantemente provocati. Finché ci sarà maleducazione dirò la mia e reagirò piuttosto che tacere e starmene buono. Anche perché se sto buono non avete più niente da scrivere”.