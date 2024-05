Chi sono i vincitori di Pechino Express 2024: I Pasticcieri scoprono il trionfo in diretta

Dalla registrazione dell’ultima tappa sono passati mesi ma i finalisti di Pechino Express 2024 hanno scoperto soltanto durante la messa in onda della puntata del 9 maggio, in onda su Sky, i vincitori dell’undicesima edizione del reality show. Al primo posto si sono classificati I Pasticcieri, i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara che hanno superato Italia Argentina, Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal, e le Amiche, Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia.

I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara vincono l’undicesima edizione di Pechino Express

Chi ha vinto Pechino Express. L’adventure game si è concluso in Sri Lanka con la tappa di 119 chilometri dal parco archeologico di Ranmasu Uyana fino alle grotte di Dambulla dove il conduttore, Costantino della Gherardesca, e l’inviato, Fru hanno accolto i vincitori. Tra avvincenti sfide, ostacoli imprevisti e l’insidia dei serpenti I Pasticcieri hanno centrato la vittoria. I fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, 38 e 36 anni, sono originari di Lucca che hanno conquistato successo e fama negli Stati Uniti.

damiano che lancia la monetina sperando di diventare papá, senza immaginare che quel desiderio si sarebbe avverato prestissimo, uno dei momenti più belli 😭 #pechinoexpress pic.twitter.com/pHHWR21wkn — 𝐦 ; ☕️🐝 (@callmeemme) May 9, 2024

La svolta nel 2012 quando si sono trasferiti in California ed in pochissimo tempo sono riusciti ad aprire due pasticcerie, i Carrara Pastries. Le loro prelibatezze hanno conquistato gli americani. Damiano aveva iniziato come bartender mentre Massimiliano già all’età di 14 anni aveva manifestato la sua passione per la pasticceria. Per Damiano si sono aperte le porte della tv con la partecipazione a numerosi cooking show negli States.

Nel 2014 è arrivato secondo nel programma Food Network America. Nel 2017 il ritorno in Italia con Damiano che diventa giudice di BakeOff Italia e Junior BakeOff. L’anno dopo ha condotto con Katia Follesa Cake Star. Ha scritto due libri di ricette in America ed uno in Italia oltre l’autobiografia. Ad agosto diventerà papà. Nella vita tutto è possibile. Massimiliano vive a Los Angeles dove gestisce tre pasticcerie molto note.

La svolta per i fratelli Carrara con il trasferimento in California

Il trionfo. I fratelli Carrara non hanno trattenuto la commozione dopo essere venuti a conoscenza del successo a Pechino Express 2024. In gara hanno mostrato la loro competitività fin dalla prima tappa anche con qualche eccesso non gradito dai rivali. Al termine della tappa però l’emozione ha preso il sopravvento con i due fratelli che si sono lasciati andare ad un tenero abbraccio. I finalisti hanno preso visione insieme dell’ultimo atto di Pechino Express con Antonella Fiordelisi che ha abbracciato Damiano dopo il verdetto.

Perché i vincitori hanno scoperto la vittoria dalla tv

Il responsabile dell’adventure game ha spiegato al magazine Rivista Studio che le coppie che arrivano alla fine non sanno chi ha vinto fino alla messa in onda dell’ultima puntata. “Abbiamo girato l’arrivo di ognuna delle tre coppie come fosse quello del vincitore. Siamo costretti a fare così, se si diffondesse il nome del vincitore sarebbe molto grave per il programma”.