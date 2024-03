Antonella Fiordelisi fa chiarezza su Donnamaria e De Martino, su Vicario: ‘É finita, sono single’

Alla vigilia della prima puntata della nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky da giovedì 7 marzo, Antonella Fiordelisi ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi nella quale è tornata a parlare di Edoardo Donnamaria, della sua attuale situazione sentimentale e dei rumors sul flirt con Stefano De Martino.

Antonella Fiordelisi su Donnamaria: ‘Sembrava di vivere un film ma non è andata come speravo, mai stata con De Martino’

“Quando siamo usciti dal GF Vip, andava tutto bene. Eravamo molto presi e sembrava di vivere un film” – ha spiegato l’influencer aggiungendo che non è andata come sperava. “Mi sento migliore anche grazie a questa esperienza. Ora sono single”. La salernitana ha confermata la fine della relazione con il portiere del Tottenham Gugliemo Vicario. “Un ragazzo educato ed a modo ma non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti. Lui abita a Londra e io a Milano, andavo a trovarlo una volta a settimana. Era un po’ complicato”.

Antonella Fiordelisi ha smentito di aver avuto una relazione con Stefano De Martino, ex partner di Belen Rodriguez. “Non ho mai frequentato uomini sposati o fidanzati. Mi tirano sempre in ballo ma non sono mai stata con De Martino” – ha chiosato la salernitana spiegando di aver commesso errori di valutazione in passato e che ora vorrebbe finire sotto i riflettori soltanto per il su lavoro.

L’influencer salernitana e Pechino Express con Estefania Bernal: ‘Si vedrà pochissimo della vecchia Antonella’

“Quando avevo 18 anni Higuain metteva like alle mie foto. Mi chiamò in privato chiedendomi altri scatti. Rifiutai, non quante l’avrebbero fatto. Non ho mai fatto nulla di male e sono sempre stata corretta, e c’è un tempo per tutto. Ma il mio tempo per queste cose è finito”.

A Pechino Express Antonella Fiordelisi ha formato con Estefania Bernal la coppia Italia Argentina. “Un’esperienza che mi ha lasciato il segno. Ho visto il mondo come funziona ed ho compreso di aver vissuto in una campana di vetro. a Pechino si vedrà pochissimo della vecchia Antonella”.