Antonella Fiordelisi con il labbro gonfio a Pechino Express: cosa è successo

Si è presentata al via della tappa in Sri Lanka dall’antica fortezza di Galle alla città eterna di Kandy con un labbro visibilmente gonfio. In apertura della puntata del 25 aprile di Pechino Express, in onda su Sky, Costantino della Gherardesca ha notato la problematica di Antonella Fiordelisi e le ha chiesto cosa fosse accaduto.

Antonella Fiordelisi si è presentata al via della tappa con il labbro gonfio: ‘Mi ha morso un insetto, forse un ragno’

L’ex gieffina ha spiegato che il gonfiore era dovuto alla puntura di un insetto. “Non lo so, forse un ragno” – ha aggiunto la salernitana che ha incassato i complimenti del conduttore per essersi presentato nonostante non fosse al meglio. Antonella Fiordelisi gareggia con Estefania Bernal con la quale forma la coppia Italia Argentina. Il contrattempo non ha creato particolari problemi con le due amiche che sono arrivate ad un passo dalla vittoria al termine dei 387 chilometri di percorso.

più lo guardo e più rido questo momento è stato così divertente pic.twitter.com/vM0BVMOKOK — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 26, 2024

L’ex gieffina sfiora la vittoria e spiega: ‘Abbiamo dormito in una casa piena di insetti’

Su X si è scatenato il dibattito sulla questione del labbro gonfio dell’ex schermitrice che è intervenuta per far ulteriore chiarezza sull’accaduto. “Abbiamo dormito in una casa piena di insetti e ovviamente a chi dovevano pungere i ragni? Non si molla per nulla lo stesso ma è stata veramente tosta“ – ha spiegato Antonella Fiordelisi che continua il suo percorso verso l’atto finale di Pechino Express, in onda su Sky, per la gioia dei fan che hanno rimarcato lo spirito guerriero della 26enne.