Giada Paolella morta in un incidente a Clusone: indagata la nonna

È stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni a seguito di incidente stradale la nonna materna della bambina di 8 anni, Giada Paolella, morta martedì 7 maggio nello schianto della Seat Ibiza guidata proprio dalla nonna sessantenne e una Bmw a Clusone.

Morte Giada Paolella, l’auto guidata dalla nonna avrebbe invaso la corsia opposta: la donna è in coma farmacologico

La donna si trova in coma farmacologico agli Spedali Civili di Brescia e oggi il pm Raffaella Latorraca ha aperto il fascicolo sull’incidente e, come da prassi, ha iscritto la nonna perché – stando alla prima ricostruzione dei fatti – avrebbe invaso la corsia opposta, forse per una distrazione, come raccontato dalla coppia che viaggiava sull’altra vettura (uomo e donna, feriti entrambi lievi).

Sull’auto viaggiava anche Davide, il fratellino di Giada, che ha riportato la frattura di un femore: già ieri era stato operato e non è in pericolo di vita. La pm disporrà anche una perizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I fratelli Giada e Davide viaggiavano sui sedili posteriori entrambi con le cinture allacciate. Sull’auto c’era solo una ‘alzatina’, ma non è chiaro chi dei due bambini la stesse utilizzando al momento dell’incidente.

Sabato 11 maggio i funerali della piccola Giada Paolella

Fatti eseguire per routine anche gli esami del sangue dei conducenti dei due veicoli per accertare il tasso alcolico: gli esiti si avranno tra qualche giorno, ma dalle verifiche e ricostruzioni dei carabinieri sulle ore precedenti la tragedia sembra comunque che nessuno dei due avesse bevuto martedì sera . Intanto oggi è stata allestita la camera ardente a casa della bisnonna materna di Giada Paolella, in via Toscanini della località Bratto di Castione della Presolana. Sabato 11 maggio alle 15:00 saranno celebrati i funerali nella parrocchiale di Bratto.