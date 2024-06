Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2024: bookmaker sicuri, possibile clamoroso sorpasso per i sondaggi web

Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2024? Tra polemiche ed ascolti poco esaltanti il reality show, rivoluzionato da Pier Silvio Berlusconi con Vladimir Luxuria alla conduzione, è giunto al capolinea con la finalissima di mercoledì 5 giugno, in diretta su Canale 5 dalle 21:40.

Finalissima Isola dei Famosi, in sei in lizza per il montepremi da 100mila euro

In sei si giocheranno il montepremi da 100mila euro (la metà da devolvere in beneficenza): Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Aras Senol, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci e Samuel Peron, finalista misterioso che ha trascorso su un’altra isola gli ultimi giorni di permanenza in Honduras. L’ultima puntata partirà con l’esito del televoto tra Aras ed Edoardo Franco che secondo i sondaggi lanciati on line vede l’attore turco favorito.

Un pronostico in controtendenza con quanto prevedono i bookmaker con i principali siti di scommesse che hanno delineato un quadro diverso per il vincitore. I sondaggi lanciati sul web da giornali online e pagine dedicate a L’Isola dei Famosi vedono Aras in forte rimonta non solo sullo chef, già vincitore di Masterchef, ma anche per il successo finale. La pacatezza, la gentilezza e la simpatia con le quali ha affrontato il percorso sembrano aver fatto breccia nei fan del reality senza contare che l’attore, che in Terra Amara interpreta Cetin, può contare sul supporto degli aficionados della serie tv.

Edoardo Stoppa favorito per i bookmaker, per il web è possibile la rimonta di Aras Senol

Per i sondaggi web il turco può effettuare in extremis il sorpasso su Edoardo Stoppa, favorito della vigilia, con Edoardo Franco che dovrebbe essere il primo eliminato della serata. Sul terzo gradino del podio dovrebbe finire la contessa Alvina. I bookmakers, che pure danno in leggera risalita Senol, prevedono il trionfo di Stoppa.

Nel dettaglio la Snai vede favorito per la vittoria de L’Isola dei Famosi l’ex inviato di Striscia la notizia quotato a 1,7 con Aras che risale a 3,25, Edoardo Franco 4, Alvina Scortecci 7,5, Artur Dainese 15, Samuel Peron 15. Per Planet il favorito è sempre Edoardo Stoppa, quotato a 1,35 su Edoardo Franco, 3,35, Aras Senol, 3,70, Alvina Scortecci, 7, Artur Dainese 8. Chiude Samuel Peron, quotato a 10.