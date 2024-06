Isola dei Famosi: Matilde Brandi sbotta per un incidente, perde le prove e va fuori in semifinale come le amiche

Non è bastato il supporto dell’amica Manila Nazzaro che l’ha raggiunta in Honduras con tanto di bouquet dopo essere convolata a nozze con il ballerino Stefano Oradei. L’avventura di Matilde Brandi a L’Isola dei Famosi è finita nel corso della semifinale del 2 giugno.

Matilde Brandi va fuori di seno durante la prova dell’orologio honduregno contro Alvina e discute con Casalegno e Stoppa

La show girl ha avuto due chance per guadagnare la finale di mercoledì 5 giugno. Nella prima circostanza si è scontrata con Alvina Verecondi Scortecci nella prova dell’orologio honduregno ma nella prima manche ha avuto un problema con il costume ed è andata fuori di seno. Un incidente che l’ha fatta sbottare nonostante le rassicurazioni dell’inviata Elenoire Casalegno che per evitare nuovi ‘fuori programma’ ha consegnato una maglietta a Matilde invitandola a non mollare.

Immediata la replica della naufraga. “Non ho mollato, mi sono fermata perché stavo con le te..e che si vedevano”. La situazione ha mandato per alcuni istanti l’inviati in tilt (“Non ci arrivo alla finale”) mentre Matilde Brandi era furiosa. “Non voglio finire sui social con il seno di fuori”). Poi ha discusso anche con Edoardo Stoppa. “Non era una prova da far fare alle donne”. La prova è stata vinta da Alvina con la show girl che è andata al televoto con Edoardo Franco e Samuel Peron.

La show girl eliminata dopo il duello con Samuel Peron, fuori in semifinale come le amiche Manila Nazzaro e Milena Miconi

Lei, la meno votata (27,9%), e il ballerino sono stati eliminati, ma Vladimir Luxuria ha concesso una prova d’appello con la sfida all’uomo vitruviano con Matilde che ha ceduto dopo aver sussurrato al compagno di avventura di cadere insieme. Il ballerino resterà da solo (finalista segreto) su un’altra isola e si unirà ai compagni, convinti della sua eliminazione, solo in finale. Per Brandi finisce l’avventura in semifinale com’era capitato alle amiche Manila Nazzaro (eliminata al GF Vip da Barù) e Milena Miconi (fuori al televoto con Alberto De Pisis al GF Vip).