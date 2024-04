L’Iran ha attaccato Israele: lanciati 100 tra droni e missili da crociera, allerta anche in Italia

L’ Iran ha attaccato Israele e sulla regione mediorientale cala la paura. Dopo giorni di allarmi da parte degli Stati Uniti che definivano “imminente” un’azione militare da parte di Teheran in ritorsione al raid che a Damasco ha ucciso un generale dei Pasdaran, nella serata di sabato 13 aprile gli ayatollah hanno lanciato decine di droni contro lo Stato ebraico, che nelle ultime ore si è blindato chiudendo scuole, spiagge, uffici pubblici e lo spazio aereo.

La televisione di Stato israeliana ha precisato che sono stati lanciati un totale di circa 100 droni e missili da crociera contro obiettivi israeliani, alcuni dei quali sono stati abbattuti sopra i cieli della Siria e della Giordania.

I droni sono partiti dal territorio iraniano. Haaretz ha riferito che successivamente sono stati lanciati anche missili per colpire in sincrono e confondere così le difese aeree israeliane con un attacco multiplo, proprio quello preconizzato dall’intelligence americana e da quella israeliana. La regione e il mondo trattengono il respiro per una mossa che può aprire scenari imprevedibili, mentre gli Stati Uniti – dopo le polemiche tra Biden e Netanyahu su Gaza – si sono saldamente schierati al fianco dell’alleato israeliano.

Il comandante in capo si è riunito in serata nella Situation Room della Casa Bianca con i funzionari del Consiglio per la sicurezza nazionale dopo essere stato precipitosamente rientrato dal Delaware, dove stava trascorrendo il fine settimana. All’incontro hanno partecipato anche il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il segretario di Stato Antony Blinken e il presidente dei capi di stato maggiori congiunti, generale Charles Q. Brown.

Washington ha ribadito “l’incrollabile sostegno” ad Israele e ha spostato le navi militari nei pressi delle sue coste per essere pronta a qualsiasi evenienza. Mentre Benyamin Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza al ministero della Difesa a Tel Aviv. “Risponderemo a chi ci fa del male” – ha avvertito il primo ministro.

Tutti gli obiettivi ritenuti sensibili in Italia sono presidiati in seguito all’attacco dell’Iran contro Israele . Le prefetture, secondo quanto si apprende, effettuano un aggiornamento costante dei target e delle modalità di presidio.

L’Iran mi ha garantito “la massima attenzione e la massima responsabilità” per quanto riguarda i 1.100 militari italiani schierati tra “Hezbollah e Israele , sud Libano e nord Israele ” – lo ha dichiarato al Tg1 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferendosi al colloquio avuto ieri con il suo omologo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.

