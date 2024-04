Chiara Francini, Forte e Chiara non decolla: la decisione della Rai dopo i bassi ascolti

Lo aveva anticipato Dagospia, poco dopo è arrivata la conferma da Viale Mazzini. La terza e ultima puntata del programma Forte e Chiara non andrà in onda su Rai 1 per i bassi ascolti.

Forte e Chiara di Chiara Francini chiuso per i bassi ascolti su Rai 1

“La direzione Prime Time della Rai ha spiegato la decisione in una nota stampa. Il progetto, pensato con finalità sperimentali, pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati”. Chiosa al miele per Chiara Francini con i ringraziamenti all’artista che “ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai 1”.

Forte e Chiara ha registrato 2.176.000 telespettatori nella prima puntata con il 13,90% di share al debutto e 1.784.000 telespettatori e l’11,20% di share nella seconda puntata nonostante gli ospiti prestigiosi che si sono alternati nel corso delle due serate (da Pieraccioni a Frassica passando per Diletta Leotta e Rocco Siffredi).

La terza puntata dello show non andrà in onda

Non è un periodo particolarmente fortunato per i One Man Show visto che anche Colpo di luna di Virginia Raffaele e Michelle Impossible di Michelle Hunziker non hanno registrato ascolti eccezionali anche se sono riusciti a completare il percorso previsto da Rai e Mediaset.